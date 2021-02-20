На Кирочной появился памятник Моргенштерну из бронзы

В Петербурге российского рэпера Алишера Моргенштерна увековечили, создав памятник из бронзы. Автор работы местный блогер Илья Плавник расскзаал о своем памятнике и музее для музыканта.

О своем памятнике Моргенштерну блогер написал в своем Twitter- аккаунте. Он сообщил, что монумент открыт для посещения в доме №7 на Кирочной улице. Однако на этом создатель роликов не остановился. Уже в интервью радиостанции «Говорит Москва» Илья Плавник заявил о музее в честь рэпера. Памятный дом должен появится на Крестовском острове.

По словам блогера, на монумент он потратил около полумиллиона рублей. А для создания музея готов к сотрудничеству с властями Башкирии. Именно в этом регионе страны родился Алишер Моргенштерн.

Напомним, что Алишер Моргенштерн является популярным рэп-музыкантом, который начал свою карьеру с ведения блога на YouTube.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербуржец создал свою версию Clubhouse для Android.