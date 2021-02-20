На Добровольцев горячая вода вытекла на дорогу после прорыва трубы

В Петербурге случился потом горячей воды после прорыва трубы в Красносельском районе. Движение транспорта ограничено.

Об этом стало известно вечером в субботу, 20 февраля. Как сообщают очевидцы в Telegram-канале «Мегаполис», улицу Добровольцев затопило водой на высоту до 15 сантиметров. На месте уже работает наряд полиции, который ограничил движение по проезжей части.

Местные жители призывают водителей и особенно пешеходов быть внимательными. Горячая вода натекла в большую и глубокую лужу, которая может быть опасна для жителей района.

Сотрудники ГУП «Водоканал Санкт-Петербург» уже проводят обследование инженерных сетей и локализацию вытекания. На данный момент неизвестно, как долго будут устранятся последствия аварии. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что персонал бара на Некрасова получил ожоги после прорыва трубы с горячей водой.