Петербургские стационары начнут плановый прием пациентов с 22 февраля

Петербургские стационары начнут плановый прием пациентов с 22 февраля
Больницы начнут плановый прием пациентов. Фото: Baltphoto

В Северной столице больницы возвращаются к привычному режиму работы с пациентами. В некоторых клиниках освободят ряд коек для плановых пациентов.

Как сообщают в Смольном, на плановый прием уже перешли Мариинская больница и Детская городская больница №5 имени Филатова. В данных стационарах сохраняются койки для коронавирусных больных, однако это не отменяет других исследований пациентов.

Кроме этого, с 22 февраля штатный режим будет установлен и в других клиниках. Так свою работу в обычном порядке начнут Городская многопрофильная больница №2, городская больница №3 и клиническая больница святителя Луки.

С марта еще ряд оздоровительных последуют примеру предыдущих. Начнут прием петербуржцев больница Петра Великого, НКЦ имени Соколова и освободится часть мест в Александровской больнице.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что первичную дозу от коронавируса получили более 205 тысяч петербуржцев.

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