Эксперт заявил, что ношение масок влияет на здоровье зубов

Он призвал делать по возможности перерывы.

Стоматолог Геннадий Шаргородский заявил, что ношение медицинских масок сказывается на здоровье зубов и десен. Своим экспертным мнением он поделился в комментарии «Звезде».

Специалист заявил, что маски ограничивают поток власти, а это становится причиной сухости во рту. Из-за сухости возникает кариес, начинают болеть десны. Шаргородский считает, что нужно делать перерывы для того, чтобы «эти патологические микроорганизмы имели выход из полости рта».

Также из-за масок бывает неприятный запах изо рта. Чтобы избежать этой проблемы, нужно почаще чистить зубы и полоскать рот.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эксперт ВОЗ считает, что не стоит ожидать окончания пандемии до конца 2021 года.