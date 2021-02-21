Эксперт ВОЗ считает, что не стоит ожидать окончания пандемии до конца 2021 года

Эксперт ВОЗ считает, что не стоит ожидать окончания пандемии до конца 2021 года
Ученые продолжают изучать коронавирус. Фото: pixabay

Он также добавил, что у ученых мало понимания о том, откуда все-таки взялся коронавирус.

Эксперт ВОЗ Владимир Дедков рассказал, на каком этапе находится человечество в вопросе изучения коронавируса. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Он отметил, что пока ученые не понимают, кто конкретно виноват в начале пандемии. Эксперт объяснил, что в летучей мыши никто и никогда не находил вируса COVID-19, но были обнаружены близкородственные ему вирусы. Из-за этого специалисты полагают, что новый вирус развился среди рукокрылых. Дедков подчеркнул, что эпидемия точно не началась на рынке Хуанань, как принято считать – там всего лишь произошло массовое инфицирование.

Ученый также призвал не паниковать из-за появления новых штаммов коронавируса. Дедков отметил, что никаких доказательств серьезной опасности британского штамма пока нет.

«По моим сугубо индивидуальным соображениям, я думаю, этот год мы проживем еще в таком режиме, ну, может быть с меньшей интенсивностью все это будет происходить, но вряд ли до конца года следует ожидать, что это все закончится»,

— рассказал эксперт.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России за сутки выявлено 12 742 новых случая COVID.

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