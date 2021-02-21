Эксперт ВОЗ считает, что не стоит ожидать окончания пандемии до конца 2021 года

Он также добавил, что у ученых мало понимания о том, откуда все-таки взялся коронавирус.

Эксперт ВОЗ Владимир Дедков рассказал, на каком этапе находится человечество в вопросе изучения коронавируса. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Он отметил, что пока ученые не понимают, кто конкретно виноват в начале пандемии. Эксперт объяснил, что в летучей мыши никто и никогда не находил вируса COVID-19, но были обнаружены близкородственные ему вирусы. Из-за этого специалисты полагают, что новый вирус развился среди рукокрылых. Дедков подчеркнул, что эпидемия точно не началась на рынке Хуанань, как принято считать – там всего лишь произошло массовое инфицирование.

Ученый также призвал не паниковать из-за появления новых штаммов коронавируса. Дедков отметил, что никаких доказательств серьезной опасности британского штамма пока нет.

«По моим сугубо индивидуальным соображениям, я думаю, этот год мы проживем еще в таком режиме, ну, может быть с меньшей интенсивностью все это будет происходить, но вряд ли до конца года следует ожидать, что это все закончится»,

— рассказал эксперт.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России за сутки выявлено 12 742 новых случая COVID.