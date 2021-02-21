В России за сутки выявлено 12 742 новых случая COVID

В России за сутки выявлено 12 742 новых случая COVID
Россияне продолжают сдавать тесты на коронавирус. Фото: gov.spb.ru

В России за последние 24 часа было зафиксировано 12 742 новых случая заболевания коронавирусом.

Об этом стало известно в воскресенье, 21 февраля. Как сообщил оперативный штаб по борьбе с болезнью, общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 возросло до 4 164 726.

Также за минувшие сутки 16 012 заболевших вылечились от коронавируса. Общее число переболевших COVID-19 в стране составило 3 713 445. За сутки в скончалист 417 пациентов с COVID-19, за всё время пандемии — 83 293.

Петербург занял второе место по заболеваемости COVID-19 среди регионов России — 996 новых случаев COVID. Лидирует в указанном списке Москва — 1 602 новых ковид-пациента. Следом идет Московская область, где за последние 24 часа выявили 735 инфицированных. В Ленобласти болезнь подтвердилась еще у 185 жителей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коронавирус унес жизни еще 49 петербуржцев.

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