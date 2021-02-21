Коронавирус унес жизни еще 49 петербуржцев

В Петербурге уменьшилось суточное число умерших от коронавируса после трех дней роста.

Об этом стало известно в воскресенье, 21 февраля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19, за минувший день в городе скончались 49 человек, а днем ранее — 52.

За последние 24 часа болезнь подтвердилась у 996 петербуржцев. Город остался на втором месте среди регионов России по заболеваемости новым вирусом. Побороть болезнь смогли еще 2 350 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Первичную дозу от коронавируса получили более 205 тысяч петербуржцев.

Напомним, сегодня в Петербурге действуют 126 прививочных пунктов. Планируется увеличить их количество до 146.