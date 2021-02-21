Семья оскорбившегося ветерана недовольна исходом судебного процесса над Навальным

Семья оскорбившегося ветерана недовольна исходом судебного процесса над Навальным
Блогер Алексей Навальный. Фото: www.instagram.com/navalny

Мужчина ожидал, что оппозиционер все-таки извиниться перед ним, но этого не произошло.

Семья Игната Артеменко заявила, что осталась недовольна исходом судебного процесса над Алексеем Навального. Об этом пишет РИА Новости.

Дочь ветерана Елена заявила, что ее отец ждал извинений от оппозиционера, но так их и не услышал. Она отметила, что Навальный в зале суда продолжал «глумиться над пожилым человеком, оскорблять его и всю семью». Женщина подчеркнула, что никто не был финансово заинтересован в процессе.

Родственники ветерана уверяют, что его интересовала только моральная сторона дела.

«Папа не подавал иск на возмещение морального ущерба, так как он требовал лишь принести извинения за клевету и оскорбления»,

— сказала Артеменко.

Напоминаем, что Навального приговорили к штрафу в размере 850 тысяч рублей по делу о клевете на ветерана.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что СК проверит высказывания Навального в суде на оскорбления.

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