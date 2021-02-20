СК проверит высказывания Навального в суде на оскорбления

На политика Алексея Навального может быть возбуждено еще одно дело за оскорбления судьи, прокурора и ветерана на процессе о клевете. Мировой суд в Москве направил материалы для проверки в Следственный комитет.

Об этом в субботу, 20 февраля, на заседании по делу о клевете постановила судья Вера Акимова. Она сообщила, что следственный комитет проведет проверку для дачи оценки.

«Удовлетворить ходатайство прокуратуры, выделить высказывания Навального из материалов настоящего дела и направить в Главное следственное управление Следственного комитета по Москве для проверки и дачи правовой оценки», – заявила судья.

Напомним, что ранее проверку запросила помощник прокурора Екатерина Фролова. Поводом стали замечания Навальному, которые он получил на предыдущих заседаниях.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что 20 февраля суд вынес решение по делу о клевете. Алексей Навальный будет обязан выплатить штраф в размере 850 тыс. рублей.

Оппозиционера признали виновным за комментарий к ролику с участием ветерана ВОВ Игната Артеменко. Участник боевых действий высказался в поддержку поправок в Конституцию, на что политик отреагировал не самым корректным образом. Следствие приняло его выражения в социальных сетях оскорблениями чести и достоинства ветерана.