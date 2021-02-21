В Сосновом Бору появится ветеринарная клиника за 40,6 млн рублей

Губернатор отметил, что местные жители давно просили о лечебнице для животных.

В Сосновом Бору в ближайшее время появится ветеринарная клиника. На ее строительство власти выделят 40,6 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области.

Губернатор региона Александр Дрозденко отметил, что жители города не раз обращались к властям с просьбой открыть лечебницу для животных.

«Мы определились с проектом, финансированием и теперь здесь будет современная ветстанция с УЗИ и КТ — диагностикой. Современному городу с индивидуальной архитектурой нужная достойная ветклиника»,

— отметил глава Ленобласти.

Ветклинику площадью более 400 квадратных метров начали строить в марте 2020 года, закончить ее хотят к лету 2021 года. Дрозденко добавил, что в кабинетах поставят современное оборудование.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Выборге появится ветклиника со специальной лабораторией.