Дрозденко выразил соболезнования в связи с кончиной актера Александра Жданова

Актер Александр Жданов умер в возрасте 70 лет. Фото: кадр из фильма "Старшина"

Актер Александр Жданов умер в возрасте 70 лет. Фото: кадр из фильма "Старшина"

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко выразил глубокие соболезнования в связи со смертью артиста Театра «На Литейном», заслуженного артиста РФ Александр Жданова.

По словам главы 47 региона, кончина артиста, отдавшего 45 лет театру «На Литейном» — большая трата для Ленинградской области и всей отечественной сцены. Добавим, что культурное учреждение подчиняется комитету по культуре Ленобласти.

Дрозденко назвал актера мастером широчайшего диапазона и человеком, который был по-настоящему предан театральному искусству. По словам политика, Жданова знали и любили зрители разных поколений.

«Глубоко скорблю вместе с коллективом Театра «На Литейном», передаю слова сочувствия и поддержки родным и близким Александра Михайловича Жданова, всем, кто знал и любил этого замечательного артиста», — приводит слова Дрозденко пресс-служба областного правительства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что актер театра «На Литейном» Александр Жданов умер в возрасте 70 лет.