Актер театра «На Литейном» Александр Жданов умер в возрасте 70 лет

Театр «На Литейном» сообщил о смерти советского и российского актера Александра Жданова. Ему было 70 лет.

Александр Жданов работал в петербургском театре с 1976 года. Меньше месяца назал его поздравляли с 70-летием, а в марте коллектив театра готовились отметить творческий юбилей — он служил на этой сцене 45 лет.

«Его уход – глубокая рана для всего коллектива театра. Нам будет очень не хватать его энергии, юмора, улыбки и удивительных рассказов. Он был частью, сутью и сердцем нашего театра. От него всегда шла невероятная энергия любви к жизни, радость созидания», — говорится в сообщении театра.

Жданов сыграл более 40 лет работы на сцене театра «На Литейном». Много ролей он сыграл и в фильмах, среди которых «Последнее лето детства», «Долгие версты войны», «Прошлогодняя кадриль», «Старшина», «Мужская компания» и другие.

О времени и месте прощания с заслуженным артистом России объявят позже.