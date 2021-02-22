Актер театра «На Литейном» Александр Жданов умер в возрасте 70 лет

Актер театра &#171;На Литейном&#187; Александр Жданов умер в возрасте 70 лет
Умер актер Александр Жданов. Фото: Театр "На Литейном"

Театр «На Литейном» сообщил о смерти советского и российского актера Александра Жданова. Ему было 70 лет.

Александр Жданов работал в петербургском театре с 1976 года. Меньше месяца назал его поздравляли с 70-летием, а в марте коллектив театра готовились отметить творческий юбилей — он служил на этой сцене 45 лет.

«Его уход – глубокая рана для всего коллектива театра. Нам будет очень не хватать его энергии, юмора, улыбки и удивительных рассказов. Он был частью, сутью и сердцем нашего театра. От него всегда шла невероятная энергия любви к жизни, радость созидания», — говорится в сообщении театра.

Жданов сыграл более 40 лет работы на сцене театра «На Литейном». Много ролей он сыграл и в фильмах, среди которых «Последнее лето детства», «Долгие версты войны», «Прошлогодняя кадриль», «Старшина», «Мужская компания» и другие.

О времени и месте прощания с заслуженным артистом России объявят позже.

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