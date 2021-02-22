Названы самые популярные подарки на 23 февраля в 2021 году

Названы самые популярные подарки на 23 февраля в 2021 году
Защитникам покупают товары для занятий спортом. Фото: pixabay.com

Чаще всего в качестве презента покупают спортивные товары, часы и ювелирные украшения.

Аналитики рассказали, какие подарки на День защитника Отечества покупают чаще остальных в 2021 году. Известно, что носки и автомобильные принадлежности больше не являются лидерами списка. Об этом пишет РИА Новости.

В подарок защитникам чаще всего приобретают товары для спорта, средняя сумма онлайн-покупок в этой категории составляет 12,6 тысяч рублей. Покупатели выбирали бутылки для питья, гантели, спортивную одежду. Также оказались популярны часы и ювелирные украшения.

На третьем месте по популярности оказались цветы и сувениры. Средняя сумма покупки составляет 3,3 тысячи рублей. Эксперты полагают, что букеты приобретают для женщин-защитниц.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы готовы потратить 3000 рублей на подарки к 23 февраля.

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