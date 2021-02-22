Петербуржцы готовы потратить 3000 рублей на подарки к 23 февраля

Петербуржцы назвали сумму, на которую будут покупать подарки к 23 февраля. Фото: unsplash

Петербуржцы назвали сумму, на которую будут покупать подарки к 23 февраля. Фото: unsplash

Специалисты сервиса поиска работы SuperJob провели исследования перед праздниками и выяснили, какую сумму петербуржцы готовы потратить на подарки к 23 февраля.

Результаты показали, дарить подарки своим мужьям ко Дню защитника Отечества собираются 30% россиянок. Еще 18% будут дарить подарки сыновьям. Своих отцов будут поздравлять 16% женщин. А подарок второй половинке будут делать всего 9% девушек. Дедушек будут поздравлять лишь 2%.

Мужчины будут покупать подарки для отцов (10%) и родственников (7%). 5% собираются поздравлять сыновей, а 4% ответили, что будут дарить подарки себе.

При этом в среднем россияне готовы потратить на презенты 2700 рублей. В Петербурге средний бюджет на подарки составил 3000 рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге запустят 1,5 тыс. фейерверков в День защитника Отечества.