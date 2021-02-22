Новость о чартерном сообщении между Россией и Египтом не подтвердилась

Пока что новость не спешат оглашать. Фото: pixabay.com

Пока что новость не спешат оглашать. Фото: pixabay.com

В Росавиации заявили, что пока решение о возобновлении чартерного сообщения не принималось.

В Федеральном агентстве воздушного транспорта прокомментировали информацию о возобновлении чартерного авиасообщения между Россией и курортными городами Египта. Об этом сообщает ТАСС.

СМИ писали, что самолеты начнут летать в марте 2021 года. Информацию подтвердил глава Министерства гражданской авиации Египта Ашрафа Новейра, а вот в Росавиации не спешат делать громких заявлений.

«Росавиация не подтверждает предположения отдельных СМИ о возобновлении чартерных полетов в курортные города Египта»,

— рассказали в организации.

Видимо, вопрос пока что обсуждается и окончательное решение не принято.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Россия открывает авиасообщение с Грецией и Сингапуром.