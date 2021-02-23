Россиянам объяснили, в каком случае доллар будет стоить 30 рублей

Финансовый и биржевой аналитик Степан Демура рассказал, в каких условиях курс доллара вернется к 30 рублям.

Как передает «Вечерняя Москва», доллар будет стоить 30 рублей, если американская валюта вырастет до 300 рублей и власти России примут решение провести деноминацию. И тогда, после деноминации при курсе в 300 рублей, он станет 30 или 3.

Аналитик уточнил, что в настоящее время, когда американская валюта стоит около 75 рублей, в деноминации нет никакого смысла. По словам Демуры, власти пойдут на это, если курс доллара взлетит до 125-127 рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что цена биткоина впервые перевалила за 58 тысяч долларов. Данный курс оказался историческим максимумом для виртуальной валюты.