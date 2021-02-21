Цена биткоина впервые перевалила за 58 тысяч долларов

Стоимость криптовалюты показала новый мировой рекорд. Биткоин оценили в 58 тысяч долларов.

Об этом стало известно в воскресенье, 21 февраля. Такие данные появились на портале CoinDesk в 22:54 по московскому времени. Данный курс оказался историческим максимумом для виртуальной валюты.

Отметим, что в настоящее время биткоин стоит 58 079,47 доллара, хотя еще сутки назад его стоимость оценивали в 57 тыс. долларов. Это была его предельная планка.

Напомним, что до этого американский бизнесмен и создатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск назвал цены на криптовалюты завышенными.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что эксперт прогнозирует подорожание биткоина до $100 тысяч в 2021 году. К концу года биткоин может вырасти в цене до 90 тысяч долларов при позитивном раскладе, до 50 тысяч — при нейтральном сценарии, или упасть до 10 тысяч долларов — при негативном развитии событие.