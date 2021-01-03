Эксперт прогнозирует подорожание биткоина до $100 тысяч в 2021 году

Эксперт прогнозирует подорожание биткоина до $100 тысяч в 2021 году
Эксперты во многом связывают нынешний резкий рост цены биткоина с ограниченной эмиссией криптовалюты. На данный момент создано уже более 19 миллионов биткоинов из 21 миллиона возможных. Фото: pixabay

Глава криптоинвестиционного фонда Hash CIB Яков Баринский считает, что в 2021 году самая популярная мировая криптовалюта — биткоин, — может достигнуть стоимости в 100 тысяч долларов.

С прогнозами коллеги согласен и руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур. По его мнению, к концу года биткоин может вырасти в цене до 90 тысяч долларов при позитивном раскладе, до 50 тысяч — при нейтральном сценарии, или упасть до 10 тысяч долларов — при негативном развитии событие. Но скорее всего, отмечает Мазур, стоимость криптовалюты в 2021 году сохранится в пределах 25-30 тысяч долларов.

Президент Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин считает, что в лучшем случае уже к третьему кварталу 2021 года стоимость биткоина поднимется до 65-75 тысяч долларов, а в худшем- упадёт до 10-25 тысяч. Аналогичные прогнозы дают директор Центра социальных матричных технологий «Социома» Владимир Панушкин и основатель проекта Tokenbox Владимир Смеркис, пишет РИА Новости.

Отметим, что по состоянию на 3 января цена биткоина достигала 34,5 тысяч долларов. В целом за год валюта подорожала почти в пять раз — к началу января 2020 года стоимость биткоина колебалась в районе 7,4 тысяч долларов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, как обменять валюту с наибольшей выгодой.

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