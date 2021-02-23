Названы симптомы рака, которые часто игнорируют

Рак на ранних стадиях, как правило, протекает бессимптомно или с легкими признаками, поэтому его достаточно трудно обнаружить. Некоторые из самых распространенных симптомов не вызывают недомогания, из-за чего пациенты их часто игнорируют.

Как сообщает Express, врачи перечислили пять признаков возникающего онкологического заболевания, на которые большинство людей не обращают внимания.

В их числе оказались трудности с глотанием, которые могут говорить о раке пищевода на ранней стадии, или отвисшие веки, свидетельствующие о наличии опухоли в легких, а также охриплость, которая может быть следствием рака гортани.

Специалисты рекомендуют обратиться к врачам в случае непроходящего вздутия живота, поскольку это является симптомом рака яичников. Также не следует игнорировать изменение цвета мочи: темно-коричневая моча указывает на рак поджелудочной железы, а моча с красным оттенком может свидетельствовать о раке почек, мочевого пузыря или простаты.

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