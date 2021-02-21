Россиянам назвали симптомы птичьего гриппа

Птичий грипп является редким и опасным заболеванием. Симптомы вируса схожи с другими штаммами данной инфекции.

Об этом заявил врач инфекционной больницы №2 Москвы Илья Акинфеев в интервью URA.RU. По словам специалиста, все мутации гриппа протекают в организме человека примерно одинаково, однако без диагностики невозможно определить, какой именно мутацией заболел пациент.

«Классическая симптоматика: резкое начало заболевание, сильная интоксикация, загрудинная боль, сухой кашель и резкое поднятие температуры до 39-40 градусов», – пояснил Акинфеев.

Кроме этого, директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов добавил, что для профилактики птичьего гриппа не стоит употреблять в пищу дикую птицу, плохо обработанное мясо и сырые яйца.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в России выявили первые случаи в мире птичьего гриппа у человека.