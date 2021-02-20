В России выявили первые случаи в мире птичьего гриппа у человека

В России выявили первые случаи в мире птичьего гриппа у человека
Глава Роспотребнадзора Анна Попова. Фото: Роспотребнадзор

Заболевание штаммом птичьего гриппа H5N8 нашли у семерых работников фабрики на юге России. Случаи подтвердили специалисты центра «Вектор».

О заражении заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24». По словам специалиста, вирус был обнаружен на месте, где в декабре прошлого года зафиксировали вспышку гриппа у птиц. На данный момент инфекцию удалось установить, так как были приняты оперативные меры защиты людей и животных.

«Все семь человек, о которых я говорю сегодня, чувствуют себя хорошо, клиническое течение у них было очень легким», – пояснила Анна Попова.

Кроме этого, она добавила, что вирус не может передаваться от человека к человеку. Однако произойти это может в любой момент из-за мутации опасного штамма.

Также эксперт пояснила, что подобные заражения позволят российским ученым подготовиться к изменениям вируса и создать вакцину гриппа H5N8.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Европе объявили начало третьей волны коронавируса.

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