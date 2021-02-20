В Европе объявили начало третьей волны коронавируса

В Европе объявили начало третьей волны коронавируса
Несколько стран Восточной Европы заявили о третьей волны коронавируса. . Фото: Pixabay

Несколько стран Восточной Европы заявили о третьей волны коронавируса.

В частности, зоб этом заявили власти Польши и Венгрии, сообщают «Вести.Ru». Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский заявил о росте числа новых случаев коронавируса, в том числе по недельным показателям.

Непростая эпидемиологическая ситуация с коронавирусом наблюдается в Чехии и Словакии. В Чехии с понедельника хотят ввести масочный режим в общественных местах и транспорте.

По последним данным, в мире число зараженных достигло 110 743 440 человек, выздоровело 62 360 970, число погибших достигло 2 452 437 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что третья отечественная вакцина против коронавирусной инфекции, разработанная специалистами Федерального научного центра имени Чумакова, может поступить в гражданский оборот уже в марте 2021 года.

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