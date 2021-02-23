В Петербурге почтили память пожарных, погибших при пожаре в гостинице «Ленинград» 30 лет назад

Губернатор Петербурга Александр Беглов почтил память пожарных, погибших при тушении огня в гостинице «Ленинград». Цветы возложили к их могиле на Серафимовском кладбище.

В Смольном напомнили, что ровно 30 лет назад, 23 февраля 1991 года, в гостинице «Ленинград» на Пироговской набережной произошел пожар, при котором трагически погибли 16 человек. Огонь унес жизни девяти пожарных, одного милиционера и шести постояльцев гостиницы.

Градоначальник заявил, что огнеборцы с честью выполнили свой долг.

В Петербурге 23 февраля стало Днем памяти пожарных, погибших в этот роковой день при исполнении служебного долга.

Сотрудников пожарной службы похоронили на Серафимовском кладбище, где, спустя два года после трагедии, установили мемориал. Каждый год к мемориалу торжественно возлагаются венки.

С 1995 года в память об огнеборцах проводится ежегодный Международный турнир по мини-футболу среди огнеборцев из России и зарубежных стран.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургским памятникам дали новую подсветку ко Дню защитника Отечества.