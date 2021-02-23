Петербургским памятникам дали новую подсветку ко Дню защитника Отечества

Петербургским памятникам дали новую подсветку ко Дню защитника Отечества
Памятники получили новую подсветку. Фото: СПб ГБУ "Ленсвет"

Скульптуры в петербургских парках получили новую подсветку ко Дню защитника Отечества, сообщили в пресс-службе «Ленсвета».

В Московском парке Победы подсветку обновили у скульптур «Тыл», «Фронт» и «Братья по оружию». В организации рассказали, что ранее эти памятники были плохо видны в темное время суток. Теперь они получили подсветку и продолжают быть узнаваемыми для петербуржцев и гостей города вне зависимости от времени суток.

Памятники получили новую подсветку. Фото: СПб ГБУ «Ленсвет»

Новую подсветку установили также у памятника герою Отечественной войны 1812 года Милорадовичу в Московском саду. По вечерам будет подсвечиваться и памятник морякам народных конвоев в одноименном сквере на Большом Смоленском проспекте.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что четыре района Петербурга получат новое освещение в 2021 году.

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