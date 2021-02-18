Четыре района Петербурга получат новое освещение в 2021 году

Четыре района Петербурга получат новое освещение в 2021 году
Новые фонари обеспечат равномерное освещение проезжей части в сумерках. Фото: gov.spb.ru

Власти Северной столицы решили по-новому осветить четыре района города. Современные светильники получат девять внутриквартальных территорий.

Об этом стало известно в четверг, 18 февраля. Как сообщают в Смольном, изменения коснутся жилых кварталов Московского, Невского, Кировского и Красногвардейского районов. Планируется добавить около 5 тыс. светодиодных энергосберегающих светильников.

«Вопросы благоустройства и создания комфортной среды должны решаться в комплексе. Нельзя обустроить детские площадки, построить спортивные объекты, отремонтировать дороги или проложить улицы, но при этом не провести освещение», – пояснил губернатор города Александр Беглов.

Таким образом, светильники появятся возле детских площадок, территорий школ и возле пешеходных переходов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Смольный хочет выкупить яхт-клуб федерации профсоюзов за 310 млн.

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