Смольный хочет выкупить яхт-клуб федерации профсоюзов за 310 млн

Смольный хочет выкупить яхт-клуб федерации профсоюзов за 310 млн
Сейчас яхт-клуб на Петровской косе находится в плохом состоянии. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Председатель ЛФП Владимир Дербин получил письмо от председателя комитета по физической культуры и спорту Антона Шантыря, в котором предлагается продать территорию яхт-клуба профсоюзов на Петровской косе.

На данный права на бессрочное пользование яхт-клубом принадлежат профсоюзу. территория нуждается в модернизации, однако денег на это нет. Власти Петербурга хоят яхт-клуб хотят выкупить на деньги из городского бюджета и благоустроить. предполагаемая сумма сделки от 250 до 310 млн рублей.

По словам Антона Шантыря, территория Петровской косы останется полностью открытой для всех категорий спортсменов и жителей города.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что многие причалы уже срезаны и увезены, то же касается водного транспорта. На снимках запечатлено то, что осталось от клуба. Напоминаем, что он прекращает свое существование по распоряжению главы Федерации профсоюзов Петербурга и Ленобласти Владимира Дербина.

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