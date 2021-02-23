Заболеваемость ОРВИ превысила порог в девяти регионах России

За минувшую прививочную кампанию в стране успели привить почти 86 млн человек. Фото: сайт Смольного

За минувшую прививочную кампанию в стране успели привить почти 86 млн человек. Фото: сайт Смольного

В девяти российских регионах заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями превысила порог. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Как сообщается на сайте ведомства, согласно последним данным, недельные пороги заболеваемости ОРВИ по совокупному населению были превышены в девяти регионах России.

Среди маленьких детей до двух лет превышение недельных эпидемиологических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ выявлено в трех субъектах РФ. В возрастных группах от трех до шести лет пороги превышены в трех регионах, от семи до 14 лет — в пяти субъектах. Среди россиян старше 15 лет эпидемические пороги оказались превышены в 18 российских регионах.

На седьмой неделе 2021 года в городах циркулируют респираторные вирусы не гриппозной этиологии: вирусы парагриппа, РС-вирусы и другие.

За минувшую прививочную кампанию в стране успели привить почти 86 млн человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянам назвали симптомы птичьего гриппа.