Под Оренбургом произошел взрыв на магистральном газопроводе

Под Оренбургом произошел взрыв на магистральном газопроводе
На месте аварии работают экстренные службы. Фото: Pixabay

В Оренбургской области прогремел взрыв на федеральном магистральном газопроводе в Илекском районе, сообщили в региональном правительстве.

Все произошло сегодня, 23 февраля. На месте происшествия работают спасатели, региональные службы, специалисты минприроды области, газовики, экологи. В настоящее время в регионе идет мобилизация сил для ликвидации ЧС.

Сообщается, что в 13:00 (11:00 мск) пройдет заседание межведомственного штаба, где обсудят необходимые меры для ликвидации аварии. Работу оперативных служб координирует губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

По предварительным данным, взрыв произошел на газопроводе ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после взрыва газопровода в Петро-Славянке найден труп мужчины, возбуждено дело.

взрыв на газопроводе оренбургская область чс


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Мясников объяснил, почему необходимо вакцинировать группы риска
Беглов поздравил петербуржцев с 23 февраля
Феминистки придумали женские названия для станций метро Петербурга
Коронавирус в Ленобласти подхватили еще 180 человек
В России впервые с осени выявили менее 12 тысяч новых случаев COVID-19
В Гатчине мужчина взял в аренду автомобиль у своей знакомой и не вернул
Под Оренбургом произошел взрыв на магистральном газопроводе
Петербург вернул лидерство среди регионов по числу выздоровевших от коронавируса