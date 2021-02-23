Под Оренбургом произошел взрыв на магистральном газопроводе

В Оренбургской области прогремел взрыв на федеральном магистральном газопроводе в Илекском районе, сообщили в региональном правительстве.

Все произошло сегодня, 23 февраля. На месте происшествия работают спасатели, региональные службы, специалисты минприроды области, газовики, экологи. В настоящее время в регионе идет мобилизация сил для ликвидации ЧС.

Сообщается, что в 13:00 (11:00 мск) пройдет заседание межведомственного штаба, где обсудят необходимые меры для ликвидации аварии. Работу оперативных служб координирует губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

По предварительным данным, взрыв произошел на газопроводе ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после взрыва газопровода в Петро-Славянке найден труп мужчины, возбуждено дело.