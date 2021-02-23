Илон Маск за сутки потерял 15 млрд долларов

Илон Маск за сутки потерял 15 млрд долларов
Илон Маск. Фото: скриншот Instagram

Состояние главы американского инженера и генерального директора космической компании SpaceX и Tesla Илона Маска за минувшие сутки упало более чем на 15 млрд долларов из-за обвала акций Tesla, следует из данных торгов и индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI), рассчитываемого агентством Bloomberg.

Состояние предпринимателя упало на 15,2 млрд долларов — до 183 млрд долларов. При этом состояние основателя Amazon Джеффа Безоса снизилось на 3,73 млрд — до 186 млрд долларов.

Получается, что Безос занимает первую строчку в рейтинге богатейших людей мира, глава SpaceX — вторую.

Котировки акций Tesla обрушились на 8,55% — до 714,5 доллара. Падение стало самым значительным с сентября прошлого года. Акции Amazon подешевели на 2,13% — до 3180,74 доллара.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Илон Маск заявил, что его компания работает на увеличением скорости спутникового интернета. Миллиардер написал в своем Twitter, что в скором времени скорость спутникового интернета от Starlink вырастет до 300 Мбит/с. Стоит отметить, что сейчас показатель составляет от 77 до 130 Мбит/с, а задержка уменьшится до уровня 20 мс.

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