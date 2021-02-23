В Петербурге поднимут затвор дамбы в среду

В среду, 24 февраля, в Петербурге на дамбе будут проводиться плановые технические работы. Специалисты проверят работу гидромеханического оборудования затвора дамбы.

Работы на дамбе будут проводиться с 9.00 до 18.00, сообщили в Дирекции комплекса защитных сооружений. Движение транспорта по мосту С-2 будет осуществляться в штатном режиме.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что судопропускные сооружения С-1 и С-2 закрыли в 15:40. Дело в том, что синоптики прогнозируют сильные порывы, которые будут достигать временами 23 м/с, а в ФГБУ «Северо-Западное УГМС» заявили о повышении уровня воды в устье реки Невы до критических значений.