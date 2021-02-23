Из «Мега Дыбенко» эвакуировали посетителей 23 февраля

Посетители не спешили покидать здание после сообщения об эвакуации. Фото: vk.com/spb_today

Посетители не спешили покидать здание после сообщения об эвакуации. Фото: vk.com/spb_today

Во вторник, 23 февраля в Кудрово Всеволожского района Ленобласти из торгового центра «Мега Дыбенко» эвакуировали посетителей.

«Мегу дыбенко эвакуируют. Кто собирался погулять, не стоит», — пишут очевидцы в соцсетях.

Как сообщили очевидцы, посетителей торгового центра по громкой связи попросили покинуть здание. При этом попросили не создавать панику и соблюдать социальную дистанцию.

Тем временем, в ТЦ отметили, что эвакуация была вынужденной мерой и проводилась по «техническим причинам». Точная причина эвакуации не сообщается. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге из-за писем «минеров» в четверг эвакуировали 127 человек. Правоохранители осмотрели Василеостровский районный суд и гимназию. На различные адреса электронных почт УФСБ РФ по городу и Ленобласти, районных судов и университетов поступило 14 сообщений о «минировании».