В Ленобласти в среду ожидается метель

В Ленобласти будет холодно и снежно. Фото: pixabay.com

В Ленобласти будет холодно и снежно. Фото: pixabay.com

В среду, 24 февраля, в Ленинградской области ожидается облачная погода.

По прогнозам синоптиков, в ночное время суток пойдет снег, местами регион накроет метель, днем ожидается снег.

На дорогах будет гололедица, поэтому водителей просят соблюдать осторожность.

Ветер южного и юго-западного направления будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут -9…-14 градусов, на востоке температура воздуха опустится до -16…-21 градусов, днем на западе ожидается потепление до +2. . Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Вильфанд рассказал, какая погода ждет петербуржцев на Новый год. По его прогнозу, в течение предновогодней недели температура воздуха в Северной столице будет выше нормы на 4-8 градусов.