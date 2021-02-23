В Ленобласти в среду ожидается метель

В среду, 24 февраля, в Ленинградской области ожидается облачная погода.
По прогнозам синоптиков, в ночное время суток пойдет снег, местами регион накроет метель, днем ожидается снег.
На дорогах будет гололедица, поэтому водителей просят соблюдать осторожность.
Ветер южного и юго-западного направления будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут -9…-14 градусов, на востоке температура воздуха опустится до -16…-21 градусов, днем на западе ожидается потепление до +2. . Атмосферное давление будет понижаться.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Вильфанд рассказал, какая погода ждет петербуржцев на Новый год. По его прогнозу, в течение предновогодней недели температура воздуха в Северной столице будет выше нормы на 4-8 градусов.