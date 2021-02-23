Нападающий «Зенит» Азмун может перейти в «Севилью» уже этим летом

Азмун не исключает, что уйдет из клуба. Фото: "Зенит"

Азмун не исключает, что уйдет из клуба. Фото: "Зенит"

Иранский форвард петербургского «Зенита» Сердар Азмун попал в сферу интересов «Севильи».

Как пишет Gol Digital, «Севилья» уже начала переговоры с «Зенитом» по этому поводу. Журналисты называют сумму в 20 млн евро.

Главный наставник «Севильи» Юлен Лопетеги заинтересован в усилении линии атаки после ухода Карлоса Фернандеса и не очень хороших показателей нынешних нападающих.

Сообщается, что Азмун не против продолжить карьеру в Испании. Контракт Азмуна с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2022 года.

В последнем сезоне сыграл в 20 матчах, забил 11 мячей и отметился пятью голевыми передачами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что иранский нападающий «Зенита» Сердар Азум рассказал о своих планах на ближайшее будущее в интервью изданию «Спорт-Экспресс». Он отметил, что мог бы уйти из петербургского клуба, если бы получил интересное предложение.