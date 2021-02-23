В Петербурге планируют очистить 1,5 тысячи крыш

Власти призывают усилить работу по очистке кровель от снега.

В Санкт-Петербурге управляющим компаниям поручили усилить работу по очистке кровель в связи с сильными снегопадами. Об этом сегодня, 23 февраля, сообщили в пресс-службе Смольного.

С 21 февраля в городе привели в порядок 2,6 тысяч потенциально опасных кровель домов. Власти надеются, что в ближайшее время очистят еще 1,5 тысячи крыш. Известно, что кровли от снега и наледи ежедневно чистят около тысячи человек.

Напоминаем, что дороги в Петербурге убирают почти две тысячи единиц уборочной техники, 8,6 тысяч работников ручного труда, а также несколько сотен единиц малой механизации.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге с улиц активно вывозят снег. За последние сутки в городе выпала почти месячная норма осадков.