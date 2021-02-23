В Петербурге несогласованная акция у «Авроры» прошла без задержаний

Акцию устроила партия КПФР.

В Санкт-Петербурге сегодня, 23 февраля, состоялась несогласованная акция партии КПФР. Она прошла в Нахимовском сквере рядом с крейсером «Аврора». Отмечается, что обошлось без задержаний. Об этом сообщает «Коммерсатъ».

Известно, что в мероприятии участвовали представители партии КПРФ и депутаты Госдумы России. В сквере собрались около 60 человек. Они выслушали речь первого секретаря петербургской организации КПРФ Романа Кононеко и других политических деятелей.

За порядком на акции следили сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге художника, который мог ударить омоновца на митинге, отправили под арест.