В Петербурге несогласованная акция у «Авроры» прошла без задержаний

В Петербурге несогласованная акция у &#171;Авроры&#187; прошла без задержаний
Крейсер "Аврора". Фото: aurora.org.ru

Акцию устроила партия КПФР.

В Санкт-Петербурге сегодня, 23 февраля, состоялась несогласованная акция партии КПФР. Она прошла в Нахимовском сквере рядом с крейсером «Аврора». Отмечается, что обошлось без задержаний. Об этом сообщает «Коммерсатъ».

Известно, что в мероприятии участвовали представители партии КПРФ и депутаты Госдумы России. В сквере собрались около 60 человек. Они выслушали речь первого секретаря петербургской организации КПРФ Романа Кононеко и других политических деятелей.

За порядком на акции следили сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге художника, который мог ударить омоновца на митинге, отправили под арест.

аврора акция кпрф новости СПб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге в массовой аварии на дамбе никто не пострадал
На Новоприозерском шоссе произошла массовая авария
В ВОЗ назвали примерные сроки окончания пандемии коронавируса
В Петербурге заметили самую крупную птицу Балтики
На Ленинском из-за сильного ветра упал светофор
В Петербурге несогласованная акция у «Авроры» прошла без задержаний
В Петербурге отгремел салют в честь Дня защитника Отечества: фоторепортаж ...
В Греции зарегистрировали несколько случаев серьезных осложнений после ...