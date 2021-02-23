Петербуржцам показали выдру, радующуюся снегу и морозам

Петербуржцам показали выдру, радующуюся снегу и морозам
Выдра радуется снегу. Фото: скриншот Instagram

Животное наслаждается погодой, пока коммунальщикам и горожанам приходится нелегко.

Сотрудники Ленинградского зоопарка рассказали о радующейся морозам и сугробам выдре по кличке Финик. Милыми кадрами они поделились сегодня, 23 февраля, в Instagram-аккаунте.

Выдра валяется в снегу, чтобы очистить шерстку. При этом она играется и выглядит очень жизнерадостной. В отличие от людей, животное умеет получать удовольствие от любой ситуации и ее совсем не заботят неубранные дворы и сосульки на крышах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленинградском зоопарке рассказали, как назвали детеныша черных макак. После долгих обсуждений малыша решили назвать греческим именем Нот, которое означает «южный порывистый ветер».

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