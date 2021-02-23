Жители ЖК «Йога» жалуются на отсутствие света, воды и тепла

Несколько часов петербуржцы вынуждены сидеть в холоде.

Жители жилого комплекса «Йога» в Приморском районе пожаловались на отсутствие света, воды и тепла сегодня, 23 февраля. Они заявляют, что остались без благ цивилизации днем и уже на протяжении нескольких часов ничего не меняется. Об этом сообщает «Фонтанка».

Известно, что перебиты два кабеля, что и стало причиной инцидента. Специалисты уверяют, что смогут починить электричество только к среде, а пока дом будут запитывать при помощи генераторов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жители в Шушарах остались без воды и электричества из-за аварии. Обрыв проводов оставил жителей без электричества и воды. Неисправность оперативно удалось ликвидировать.