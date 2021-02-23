В Украине произошли столкновения из-за ареста националиста

В ходе митинга задержали 17 человек.

Сегодня, 23 февраля, в Украине у офиса президента страны Владимира Зеленского произошли столкновения между полицией и радикалами. Об этом пишет РИА Новости.

Граждане собрались после того, как Приморский районный суд Одессы признал националиста Сергея Стерпенко виновным в похищении человека и приговорил его к семи годам лишения свободы. Его сторонники в ходе акции хотели добиться его освобождения. Всего у офиса Зеленского собрались несколько тысяч человек. На данный момент удалось задержать 17 радикалов.

«Мы около десяти человек предоставили помощь, у одного травма головы, у другого проблемы с сердцем, отравления газом»,

— сообщает источник о пострадавших во время демонстрации.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что под санкции Зеленского попала сеть «Спортмастер» и еще 18 компаний.