Звезда «Холостяка» рассказала, как изменилась ее жизнь после смертельного ДТП

Звезда &#171;Холостяка&#187; рассказала, как изменилась ее жизнь после смертельного ДТП
Короткова была за рулем трезвой. Фото: https://www.instagram.com/korotkova_viktoriya/

Девушка заявила, что до сих пор отходит после непростой ситуации.

Участница реалити-шоу «Холостяк» Виктория Короткова рассказала, как изменилась ее жизнь после смертельного ДТП. Известно, что девушка в октябре 2020 года наехала на пешехода в Москве и после этого предпочитала не общаться с прессой. Интервью у Коротковой взяло издание Tatler.ru.

Звезда ТВ-шоу призналась, что ей нелегко пережить инцидент. Первое время она старалась не появляться на публике и проводить как можно больше времени в окружении родных и друзей. Короткова отказалась от социальных сетей и телефона, чтобы ничего не «мозолило глаза».

«Не могла есть, не могла спать, могла только думать. Когда удавалось заснуть, длилось это не больше двадцати минут»,

— призналась Короткова.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге в массовой аварии на дамбе никто не пострадал.

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