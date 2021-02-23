В Петербурге в массовой аварии на дамбе никто не пострадал

В Петербурге в массовой аварии на дамбе никто не пострадал
На дамбе произошла массовая авария. Фото: Дирекция КЗС

На участке дороги столкнулись 13 автомобилей, но обошлось без пострадавших.

В Санкт-Петербурге сегодня, 23 февраля, произошла массовая авария на участке дамбы-дороге, которая соединяет Кронштадт и Курортный район. Подробностями инцидента поделились на странице дирекции комплекса защитных сооружений (КЗС) в Instagram.

Известно, что участницами аварии стали 13 машин. Одно время движение автомобилей было затруднено, они могли ездить только по средней полосе. Уточняется, что в результате никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Новоприозерском шоссе произошла массовая авария. В результате немного затрудненно движение. Что стало причиной инцидента – непонятно.

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