Россиян, которые будут оскорблять ветеранов, хотят сажать в тюрьму сроком до пяти лет

Россиян, которые будут оскорблять ветеранов, хотят сажать в тюрьму сроком до пяти лет
Россиян будут строго наказывать за оскорбление ветеранов. Фото: pixabay.com

Также нарушителей смогут оштрафовать на сумму до пяти миллионов рублей.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что срок лишения свободы за оскорбление ветеранов может составить до пяти лет. Также нарушителей хотят штрафовать на сумму до пяти миллионов рублей. Об этом Яровая заявила в эфире программы «Время покажет» на «Первом канале».

Известно, что инициаторами законопроекта стали депутаты от партии «Единая Россия». Они хотели усиления ответственности за реабилитацию нацизма. Поправки одобрили сегодня, 24 февраля.

Известно, наказывать будут граждан, которые «будут осквернять память, оскорблять ветеранов и оскорблять память не только ныне живущих ветеранов, и мы им желаем доброго здоровья и долгих лет, но и оскорблять, осквернять память ушедших», пояснила Яровая.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Навальный заплатит уголовный штраф по делу о клевете на ветерана.

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