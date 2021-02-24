На Болотной построят школу на 550 мест

На Болотной построят школу на 550 мест
Школу откроют через несколько лет. Фото: pixabay

Проект хотят завершить к 2023 году, на реализацию выделили 985 миллионов рублей.

В Выборгском районе Санкт-Петербурге появится новая школа. Об этом сегодня, 24 февраля, сообщили на сайте госзакупок.

Здание хотят построить на Болотной улице – там сейчас находится гимназия №74, которую нужно снести. Ожидается, что проект полностью реализуют к 2023 году.

Власти готовы выделить 985 миллионов рублей, чтобы подрядчик возвел здание с двумя спортзалами и двумя бассейнами, а также учебными мастерскими и студией хореографии. В новую школу будут ходить 550 человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Приморском районе в сентябре планируют открыть школу. Ожидается, что уже на День знаний учреждение откроет двери для новых учеников.

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