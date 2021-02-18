В Приморском районе в сентябре планируют открыть школу

Дети смогут пойти в новую школу уже этой осенью. Фото: Baltphoto

Дети смогут пойти в новую школу уже этой осенью. Фото: Baltphoto

Ожидается, что уже на День знания учреждение откроет двери для новых учеников.

В Приморском районе планируют открыть новую школу уже осенью 2021 года. Об этом сегодня, 18 февраля, сообщили в пресс-центре Службы государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга.

Глава Госстройнадзора Владимир Болдырев отметил, что подрядчик заявляет о готовности завершить работы уже к июню. После этого будет время, чтобы получить разрешение на ввод в эксплуатацию. Таким образом, учреждение сможет открыть свои двери на День знания.

Напоминаем, что в районе возводят трехэтажное здание площадью 31 тысяча квадратных метров. В школе будет большая столовая, два бассейна, два спортзала, тренажерный зал, актовый зал, библиотека и медпункт.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что новый школьный кванториум и бассейн откроют в Петербурге.