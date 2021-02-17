Новый школьный кванториум и бассейн откроют в Петербурге

Кванториум в Василеостровском районе откроют к 1 сентября на базе школы №642. Фото: Baltphoto/Виктория Ламзина

Кванториум в Василеостровском районе откроют к 1 сентября на базе школы №642. Фото: Baltphoto/Виктория Ламзина

В Северной столице планируют построить школьный кванториум на Васильевском острове, а также бассейн в центре образования Кировского района.

Губернатор Александр Беглов провел прием петербуржцев в приемной президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. Петербурженка с Васильевского острова обратилась с просьбой открыть здесь кванториум, в который смогут ходить местные дети. В настоящий момент такой технопарк есть только в Калининском районе.

По словам губернатора, кванториум в Василеостровском районе откроют к 1 сентября на базе школы №642. В нем смогут заниматься ученики из других школ, расположенных в шаговой доступности. Школьники смогут заниматься там во время уроков химии или физики. Для них организуют шесть квантов, включая 3D-моделирование и робототехнику.

Также в ближайшие три года город откроет кванториумы в школах Фрунзенского и Красносельского районов. Кроме того, в центре образования в Кировском районе с 1 августа открывается бассейн, которые начали строить еще в 2009 году.

Бассейн находится в отдельном здании, туда смогут ходить ученики соседних школ и жители района.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург получил 764 млн рублей на выкуп детских садов в Шушарах и Каменке.