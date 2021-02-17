Петербург получил 764 млн рублей на выкуп детских садов в Шушарах и Каменке

Смольный получил федеральное финансирование на выкуп в городскую собственность двух детских садов в Шушарах и Каменке.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Петербурга. По словам губернатора Александра Беглова, в последние годы в городе выросли темпы строительства детских садов, школ и поликлиник, но объектов социальной инфраструктуры по-прежнему не хватает. Чтобы устранить дисбаланс, город сам строит детские сады и выкупает их у инвесторов.

Правительство России выделило городу 764 млн рублей на приобретение в 2021 году в госсобственность двух детских садов в Шушарах и Каменке.

Первый детский сад на Новгородском проспекте рассчитан на 415 мест. Разрешение на ввод в эксплуатацию уже получено. В нем будет 18 групп для детей от полутора до семи лет.

Второй детсад находится на Комендантском проспекте, на территории ЖК «Чистое небо». Он рассчитан на 110 мест. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2021 год, сейчас он готов на 70%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге за год построят 11 школ.