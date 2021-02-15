В Петербурге за год построят 11 школ

В Петербурге за год построят 11 школ
Новая школа на проспекте Ветеранов. Фото: Госстройнадзор

Также в городе появятся новые детские сады.

В Санкт-Петербурге продолжают ликвидировать дефицит социальных объектов. Об этом 15 февраля рассказал губернатор Северной столицы Александр Беглов в эфире радио «Россия».

Политик отметил, что в 2020 году удалось построить 26 детских садов и 9 школ. На этом власти не собираются останавливаться, так что в рамках госпрограммы «Развитие образования» в текущем году возведут11 школ и 25 детсадов.

«Все новые школы сдаются с двумя бассейнами и несколькими спортивными залами. Это не типовое, а наше петербургское требование»,

— сказал Беглов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Беглов не хочет спешить со снятием коронавирусных ограничений. Губернатор считает, что во время пандемии нужно взвешивать каждый шаг.

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