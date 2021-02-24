«Скопинский маньяк», изнасиловавший и похитивший двух девушек, выходит на свободу

Мужчина провел в тюрьме 17 лет.

Житель Рязанской области Виктор Мохов, которого называют «скопинский маньяк», готовится к выходу на свободу спустя 17 лет заключения. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что преступник покинет тюрьму 3 марта. После этого на протяжении шести лет за мужчиной будут присматривать сотрудники правоохранительных органов – за ним установят надзор по месту жительства.

Свое преступление Мохов совершил в 2000 году. Он похитил двух девушек – 14 и 17 лет. Обеих он продержал в подвале четыре года. Мужчина насиловал девушек, одна из них родила Мохову двух детей.

Известно, что преступник избивал своих заложниц, морил голодом, мучал. Случайным образом в 2004 году девушкам удалось передать записку на волю, их освободили.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России арестовали 15-летнего подростка: он может оказаться маньяком.