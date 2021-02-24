«Манчестер Сити» обыграл «Боруссию» из Менхенгладбаха на выезде

Первый поединок в 1/8 финала Лиги чемпионов между команда завершился уверенной победой англичан. «Манчестер Сити» забил 2 безответных гола менхенгладбахской «Боруссии».

Забить мячи смогли в поединке Бернарду Силва на 29-й минуте и Габриэл Жезус на 65-й соответственно. В итоге, команда из Англии получила весомое преимущество перед ответной встречей.

Отметим, что данный матч проходил в Будапеште, а не в Германии. Так как в последней объявили запрет на въезд из-за большого количества случаев коронавирусной инфекции.

Ответная игра пройдет в Манчестере 16 марта. Команды разыграют путевку в 1/4 финала Лиги чемпионов.

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