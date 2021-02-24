«Реал» с минимальным счетом обыграл «Аталанту» в матче ЛЧ

Первый матч завершился со счетом 0:1 в пользу сливочных. Фото: скриншот Instagram

Первый матч завершился со счетом 0:1 в пользу сливочных. Фото: скриншот Instagram

Первый матч 1/8 Лиги Чемпионов между испанским «Реалом» и итальянской «Аталантой» завершился со счетом 1:0. Победу одержала команда из Мадрида.

Отличится в поединке удалось Ферлану Менди. Он забил свой гол под занавес встречи на 86-й минуте. Однако большую часть времени «Реал» находился в большинстве, так как у «Аталанты» на 17-й минуте удалили полузащитника Ремо Фройлер за нарушение.

Отметим, что российский футболист Алексей Миранчук, выступающий за итальянский клуб, так и не появился на поле. Игроку не доверили место в стартовом составе в данном матче.

Ответный поединок между клубами пройдет 16 марта. Команды снова встретятся в рамках Лиги чемпионов уже в Мадриде.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что бригада Алексея Матюнина будет судить матч «Зенита» с «Ростовом». Матч «Зенит – Ростов» пройдет в Петербурге в субботу, 27 февраля. Команды выйдут на «Газпром Арену» в 16:30 по московскому времени.