Познер назвал православие худшей религией христианства

Российский журналист Владимир Познер категорично высказался против православия. Телеведущий раскритиковал данное направление христианства перед протоиереем Александром Абрамовым.

Свое мнение журналист высказал в программе «Церковь. Критика», которая выходит на YouTube. Он заявил, что религия в стране влияет на уровень жизни граждан. Таким образом, Познер подвел к тому, что исповедующие православие живут хуже других.

«Если говорить о христианской религии, то ее основные ответвления совершенно по-разному сказались на странах, которые исповедуют эту религию. С моей точки зрения, в протестантских странах люди живут значительно лучше, чем в католических, а в католических – лучше, чем в православных», – заявил телеведущий.

Кроме этого, по словам Познера, князь Владимир ошибся, когда выбирал религию для крещения Руси. Правителю стоило остановиться на католицизме, заключил журналист.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Познер назвал лучшую для жизни страну.